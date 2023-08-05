Старокостянтинів – можлива ціль окупантів, – Повітряні сили

Росіяни знову випустили по нашій державі крилаті ракети. Під час повітряної тривоги у Збройних Силах припустили, що ворог має намір вдарити по Старокостянтинову на Хмельниччині, де розташована авіабаза.

У суботу, 5 серпня, близько 18:20 пролунала тривога по всій Україні. Згодом у Повітряних силах попередили жителів Старокостянтинова про можливу небезпеку.

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"Можливий напрямок"

Зазначимо, що місто розташоване в Хмельницькому районі області – заснували його ще в 1561 році. Важливо, що в Старокостянтинові є військовий аеродром, який неодноразово від початку повномасштабного вторгнення намагалися знищити росіяни.

Можливий напрямок – Старокостянтинів. Залишайтесь в укритті,

– констатували в Повітряних силах близько 18:50.

Близько 19:07 у пресслужбі Хмельницької ОВА також проінформували про можливу загрозу ракетного удару для Старокостянтинова. Як пишуть у ЗСУ, Росія запустила саме ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Зверніть увагу! Першу атаку на Старокостянтинів загарбники здійснили ще 6 березня 2022 року. Очевидно, ворогу не вдалося знищити летовище з першого разу завдяки нашій ППО.

Разом з тим важливо наголошувати, що лише збільшення інтенсивності постачання озброєння з боку партнерів нашої держави може захистити небо України. Зокрема, Повітряні сили потребують багатоцільових винищувачів F-16.