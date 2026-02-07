Ворог вгатив по Хмельниччині ракетами та дронами: є постраждалий

Під час масованої атаки 7 лютого російська армія пошкодила цивільну інфраструктуру у Хмельницькій області. Частину дронів, що рухалися на регіон, вдалося збити.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Які наслідки атаки по Хмельниччині 7 лютого?

Росіяни атакували Хмельниччину ракетами та дронами в ніч проти 7 лютого. Ворог застосував зброю проти цивільних – поранень зазнав чоловік 1971 року народження. У нього діагностували травму ноги та госпіталізували. Лікарі кажуть, що стан постраждалого – задовільний.

Російська зброя пошкодила один з житлових будинків в області. Сили ППО також змогли знешкодити кілька цілей. Про це Хмельницька ОВА розповість пізніше.

Прошу мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки,

– зазначив Тюрін.

Що відомо про нещодавню масовану атаку?