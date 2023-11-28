Росіяни намагалися атакувати Старокостянтинів: уламки знесли дах будинку

Російські військові вночі 28 листопада намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області. Ворожий "Шахед" вдалося знешкодити, однак уламки пошкодили будинок.

Унаслідок збиття "Шахеда" у Старокостянтинівській громаді було пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Так, падіння уламків пошкодили дах будинку та вибили вікна.

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Росіяни атакували тільки одним "Шахедом"

Станом на ранок 28 листопада на місці падіння уламків працювали рятувальники і комунальники.

Наслідки падіння уламків після атаки "Шахеда" / Фото Суспільне Хмельницький

У Хмельницькій ОВА підтвердили, що під час ранкової ворожої атаки в регіоні працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

Унаслідок падіння уламків пожежі не було. Інформації про травмованих також немає.

Більше деталей про нічну атаку

Цієї ночі протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу "Шахед", а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Коментуючи атаку росіян, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни атакують "Шахедами" не лише для того, аби завдати удару в конкретний об'єкт. Для окупантів важливо подивитись як на тому чи іншому маршруті працюватиме протиповітряна оборона.

Ігнат розповів, що безпілотник летів через Вінниччину на Хмельниччину в напрямку Старокостянтинова.

Він зазначив, що "Шахеди" долітають аж до Хмельницької області, тому що їх складно перехопити наявними засобами. Спікер підкреслив, що "Шахед" було б простіше перехопити, якби українські військові вже мали літак F-16