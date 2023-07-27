Старомайорське повернулося під контроль України: зворушливе відео від оборонців

Українські захисники продовжують контрнаступ. Герої 27 липня повідомили про звільнення села Старомайорське.

Володимир Зеленський опублікував зворушливе відео українських захисників. Українці за лічені хвилини залишили тисячі сердечок для героїв.

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Наш Південь. Наші хлопці. Слава Україні,

– написав президент.

Герої звільнили Старомайорське: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

У Міноборони розповіли, що українські захисники мають успіх на Бахмутському напрямку. Нашим героям вдається рухаються на півдні від самого Бахмута. На півночі від міста-фортеці герої ведуть бої з російськими захисниками.