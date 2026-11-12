Зеленський сказав, де саме виникають найбільші труднощі через обмеження Starshield

Володимир Зеленський 12 листопада провів переговори з Генсеком НАТО Марком Рютте. Президент заявив про дефіцит ППО, запуск Росією 115 ракет за тиждень, а ще про перебої в роботі Starshield.

Де саме через це виникли проблеми, він розповів у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський

Глава держави подякував Альянсу за постійну підтримку та повідомив, що захищати українське небо стає вкрай складно через масовані удари Росії. Він наголосив, що окупанти тільки за перший тиждень місяця запустили 115 ракет, тисячі керованих авіабомб і реактивних "Шахедів". Водночас український лідер відзначив готовність очільника НАТО допомагати з ракетами PAC-2 і PAC-3.

Окрім постійної нестачі протибалістичних засобів, якою агресор користується для руйнування енергетики, суттєвих труднощів завдають проблеми зі зв'язком.

Складнощі у роботі системи Starshield фіксують уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплення реактивних ударних безпілотників, від чого виграють лише російські війська.

Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора,

– підкреслив Зеленський.

Президент акцентував, що зараз, на тлі активізації тристоронніх перемовин, вкрай важливо не допустити спустошення українських пускових установок ППО, аби держава зберігала повну спроможність для захисту.

Нагадаємо, що про збої в роботі Starshield стало відомо 12 листопада. Почалися обмеження швидкості у 161 кілометр на годину, що блокує збиття російських дронів.