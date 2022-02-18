Старших людей і дітей вивозять з Донбасу фактично силоміць, – Денісова

Заяви ватажків бойовиків про евакуацію мирного населення на Донбасі утворили справжню паніку серед людей. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять фактично силоміць.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на інформацію партнерських правозахисних організацій, які працюють на окупованих територіях.

Важливо Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть людей у Ростовську область, – Данілов

Окупанти пускають не всіх

Денісова повідомляє, що, за попередньо сформованими списками, планують "евакуацію" залізничним транспортом.

Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та людям без російського паспорту забороняють виїжджати з окупованих територій. ️Натомість людей літнього віку та дітей із дитбудинків вивозять фактично силоміць. ️

Передумов для евакуації немає

Правозахисники опитали жителів окупованих територій. Вони повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст спокійна. Більшість українців не хочуть полишати свої домівки. ️

Примусове виселення громадян України використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту,

– наголосила Денісова.

Омбудсменка закликала людей не піддаватись на провокації бойовиків та зберігати спокій.

"Евакуація" на Донбасі: що відомо

Терористи на окупованому Донбасі оголосили про "евакуацію" людей у Ростовську область Росії. Бойовики поширюють брехню, нібито Україна планує наступати.

Президент держави-агресорки Володимир Путін вже наказав виплатити допомогу охочим "евакуюватись" – по 10 тисяч рублів кожному.

Українська розвідка отримала інформацію, що проросійські бойовики замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку. Далі вони планують їх підірвати.

Секретар РНБО Олексій Данілов так само попереджав, що окупанти можуть планувати провокації. Зокрема, можуть підривати автобуси з людьми, яких везтимуть на Ростов.

До теми – Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО | На цю хвилину:

Бойовики на Донбасі вже другу добу зухвало зривають "тишу". Вони обстрілюють не тільки українські позиції на передовій, а й мирну інфраструктуру. Вогонь підступно ведуть із житлових масивів, але ЗСУ не піддаються на провокації та не стріляють туди.

Текст поста Людмили Денісової:

Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, мені стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію.

Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій.

За попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць.

Водночас опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки.

Примусове виселення громадян України використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту.

Дорогі українські громадяни, особливо ті, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Закликаю вас не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій.

Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло – це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання.

Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.