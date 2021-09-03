Старший син мав йти в 1 клас: деталі ДТП в Австрії, у якій загинули маленькі брати з Львівщини

В Австрії сім'я українців потрапила у жахливу ДТП. У результаті загинуло двоє маленьких братиків. Старший з них мав наступного дня іти до школи в перший клас.

На жаль, 6-річний хлопчик загинув на місці, його 2-річного брата госпіталізували, але врятувати не вдалось.

До теми Унаслідок ДТП з українською родиною в Австрії загинула ще одна дитина

Сім'я поверталась до Італії

Романа та Богдан Горен 31 серпня повертались з дітьми до Італії, де вони живуть останні кілька років. Сім'я родом з Яворівського району Львівської області.

Богдан в Італії працює на заводі, а Романа виховує дітей. Перед переїздом в Європу жінка працювала в місцевій лікарні в реанімаційному відділенні.

У Романи минулого року помер батько. Однак через пандемію коронавірусу сім'я не змогла приїхати в Україну на похорон. Відвідати Батьківщину вдалось тільки цього літа під час відпустки.



Родина українців / Фото оприлюднило видання Obozrevatel

Машина зламалась на дорозі

Автомобіль, яким їхали українці, зламався під час руху. Вони зупинилися в третій смузі, тож наступна автівка не встигла загальмувати й врізалася. Діти тоді були в салоні на задньому сидінні.

Матір не пам'ятає, як все сталось

Романа не пам'ятає, як сталася аварія, вона знепритомніла. Розповіла, що пригадує лише, як одного сина витягали з автомобіля. Жінка отямилась вже в лікарні 1 вересня та почула страшну звістку про смерть дітей.

Дітей ховатимуть в Україні

Родичка сім'ї розповіла, що допомогти родині зголосились українці, які живуть в Австрії. Вони купили подружжю квиток на літак в Україну. Австрійське похоронне бюро обіцяє доправити тіла дітей на Львівщину 4 вересня.

Жінка зауважила, що на зв'язок ще вийшла польська фірма, а з України ніхто допомогу не запропонував.

Рідні та знайомі оголосили збір грошей для сім'ї. Реквізити: Horen Bohdan IBAN IT57M0760105138236378736388 – італійська картка Богдана. Також є українська картка Ощадбанку родички сім'ї – 5167803245136713 .



ДТП з українцями / Фото Kronen Zeitung