Стартували навчання НАТО Defender Europe 21 за участі 26 держав

4 травня почалися військові навчання НАТО Defender Europe 21. Серед списку цьогорічних завдань зокрема – підтримка стратегічного партнерства з Україною.

У них візьмуть участь 28 тисяч військових із 26 країн. Відбуватимуться навчання у 12 країнах світу і закінчаться у червні.

До речі Дорожню карту для вступу України в НАТО обговорять у червні

Defender Europe 21 стартував

Почали навчання із урочистої церемонії відкриття у порті Дуррес в Албанії. Defender Europe 21 включають значну участь військово-повітряних і військово-морських сил США.



Почали навчання церемонією відкриття в порту Албанії / Фото з dvidshub.net

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку. На навчаннях задіять нові високотехнологічні можливості.

Що це за навчання і які цілі на 2021 рік

Defender Europe – це щорічні широкомасштабні багатонаціональні спільні навчання під проводом армії США. Вони спрямовані на формування готовності та взаємодії між військовими США, НАТО та країн-партнерів.

У Пентагоні повідомили, що вчення завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються в Сполучених Штатах.

Цьогорічні завдання: