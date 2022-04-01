Стартували онлайн-перемовини України з Росією

Українська делегація 1 квітня почала переговори з російською. Цього разу вони відбуваються онлайн.

Інформацію про початок перемовин підтвердив 24 каналу радник глави ОП Михайло Подоляк.

До речі Попри вимогу капітуляції, Україна залишилася на переговорах з Росією, – Нуланд

Як пройшли попередні перемовини

Попередній раунд переговорів відбувся у Стамбулі 29 березня. Україна передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Там зазначено, що Україна не вступатиме в оборонні союзи, але вимагає гарантій за аналогами 5 статті НАТО. Серед можливих держав-гарантів пропонують країни Радбезу ООН, Китай, Туреччину, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію.

Українська делегація пропонує 15 років проводити перемовини з Росією щодо статусу Криму. Військового шляху при цьому не допускають.

До речі – Брифінг української делегації після переговорів із Росією: