Стартував 2 сезон, – Арестович повідомив про 22 серію Чорнобаївки

Селище Чорнобаївка біля Херсона стало легендарним, бо там постійно б'ють по росіянах в одному й тому ж місці. Цього разу їх вчергове розбили на місцевому аеродромі.

Цей розгром у Чорнобаївці став уже 22-м для російських окупантів. Про чергову серію цього "серіалу" повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Росія втратила вже щонайменше 35 тисяч бійців, і це без бойовиків з псевдореспублік, – Арестович

Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері у Чорнобаївці відкрили новий.

22-а чи 1-ша у новому сезоні поразка складу боєприпасів росіян. Український сокіл падає на жертву невідворотно,

– запевняє Арестович.

За його словами, детонація тривала не менше години.

Нескінченна техніка росіян у Чорнобаївці

Попри всі розгроми та великі втрати у Чорнобаївці російські окупанти продовжують звозити туди свою техніку. Нашим воїнам така їхня безглуздість тільки на руку. Адже так їх можна ліквідовувати ще більше. Ще 20 травня стало відомо, що загарбники зосередили там знову близько 130 одиниць різноманітної техніки. Таким чином вони сподівалися хоч якось доукомплектувати те, що залишилось з розбитих підрозділів.

При цьому селище залишається тимчасово окупованим. Тому росіяни намагаються чинити там різні звірства та провокації проти мирного населення, які їм притаманні. Наприклад, російські окупанти намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України. Втім, у них нічого не вийшло. Адже місцеві не повірили в цю брехню. Українці добре знають: ЗСУ не стріляють по мирних людях та їх домівках. Адже наші герої захищають свою землю і для них в пріоритеті життя людей.

Під час одного з останніх обстрілів росіян у Чорнобаївці, 27 травня, постраждала ціла родина. Чоловік та жінка отримали поранення, а їхній син загинув. У матері загиблого відірвало руку, а її чоловік отримав переломи. Загалом внаслідок цього обстрілу поранення різного ступеня важкості отримали 6 людей. Наслідки пошкодження інфраструктури Чорнобаївки ще встановлюють.

Ліквідованих росіян стало ще більше: дивіться відео