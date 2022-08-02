Жителів Запорізької області попросили виїхати з прифронтової зони

Люди, які мешкають біля лінії фронту, звикли до війни. Проте потрібно виїжджати, щоб не заважати роботі Збройних Сил України.

Про це сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що є населені пункти, де евакуювались 80% мешканців.

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"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли. Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", – сказав Старух.

Пріоритет України

Очільник ОВА наголосив, що пріоритетом є зберегти якнайбільше людських життів, бо все інше можна буде відбудувати.

Якщо ні життя, ні здоров'я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей,

– сказав Старух.

Ризик бути на окупованих територіях

За словами Старуха, є випадки, коли росіяни на окупованих територіях масово вбивали мирне населення. Наразі з людьми із загарбаних населених пунктів поганий зв'язок.

"Зв'язок є, але періодично зникає. У березні-квітні ситуація була складніша. Тоді в багатьох населених пунктах не було електрики. Відповідно комунікація була відсутня. Зараз більш-менш усе налагодилося", – зазначив Старух.

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Потрібно рятувати дітей

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва заявила, що перебування дітей у прифронтових територіях є дуже небезпечним. Крім фізичних травм неповнолітні отримують і психологічні.

"Коли бачу дітей на вулиці, в мене сльози радості. Але водночас розумію, що їм тут аж надто небезпечно", – сказала Замазєєва.

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