Мужньо виконував військовий обов'язок: на війні загинув Юрій Стасюк

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув житель Калуша Юрій Стасюк.

Українському військовому було лише 36 років. Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

Дивіться також Ще одне життя, обірване війною: на фронті загинув захисник Сергій Кіпень з Волині

Що відомо про загиблого військового?

Юрій Стасюк народився у 1989 році у місті Калуш, що в Івано-франківській області. До лав ЗСУ український захисник приєднався у 2024 році, підписавши контракт.

Військовий загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Серце захисника зупинилося 19 травня 2024 року.

Калуська громада низько схиляє голови у скорботі за полеглим Захисником України. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, побратимам,

– написав Андрій Найда.

Кого ще втратила Україна?

Українська продюсерка та військовослужбовиця Вікторія Боброва загинула на війні, вона служила у 10-й ОГШБр. Вікторія працювала у сфері кіно та телевиробництва, брала участь у створенні фільмів.

Юрій Дзюбінський загинув 13 квітня у Сумській області під час бойового завдання, у свій день народження. Він служив у складі 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7031 та був уродженцем села Ямпіль на Львівщині.

У Донецькій області загинув 39-річний солдат Руслан Енвальт з Кам'янського. Це сталося через влучання FPV-дрона, у нього залишилися дружина, донька та син.