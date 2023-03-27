На "концерті Кобзона" ще понад 600 відвідувачів: шалені втрати ворога станом на 27 березня

Статистика врат ворога від Генштабу ЗСУ щодня поповнюється. За минулу добу наші оборонці ліквідували 610 російських загарбників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія в Україні втратила вже 171 160 своїх вояк. Варто уточнити, що ці дані не є остаточними, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Окупанти втрачають техніку

З 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:

Танків – 3 595;

бойових броньованих машин – 6 953;

артилерійських систем – 2 638;

РСЗВ – 523;

засобів ППО – 277;

літаків – 305;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;

спеціальної техніки – 285.



Актуальні втрати ворога станом на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу наші захисники перетворили на брухт 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 7 автомобілів і автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

Ворог продовжує наступати

Російські військові намагаються втілити у життя злочинний план Путіна. Вони прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Для цього щоденно сунуть відразу на кількох напрямках.

Останнім часом зосереджені основні наступальні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші захисники відбили понад 60 атак за минулу добу.

Наступ на Бахмут грає злий жарт

В Інституті з вивчення війни зауважили, що подальші спроби наступати на Бахмут і Авдіївку можуть зіграти на руку нашим захисникам. Укладачі звіту наголосили, що просування на цих напрямках не лише безглузде. Воно ще й шкідливе для підготовки окупантів до наступної фази війни. Мовиться про контрнаступ ЗСУ.

Російські війська можуть або не можуть витіснити українські війська з Авдіївки чи Бахмута, але вони не отримають значної оперативної переваги від цього, оскільки вони не мають можливості використати такі успіхи,

– йдеться у звіті.

Укладачі звіту вважають, що росіяни мають мало шансів на досягнення будь-яких, навіть тактично значущих успіхів на заході Донецької області або більшій частині Луганської лінії. Хай там як, а ворог усе одно продовжує йти в атаки.