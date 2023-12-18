Інформаційна розвідка: як діють на росіян публікації в пресі про український наступ

У Die Welt написали, що головнокомандувач ЗСУ готує новий наступ 2024 року, оскільки більшість західної техніки ще не використали. Валерій Залужний запевнив, що ніколи не скаже, що планує, бо це війна, а не шоу.

Політтехнолог Михайло Шейтельман запропонував 24 Каналу подивитись на цю публікацію та всі схожі під дещо іншим кутом. Такі статті можуть бути спрямовані на росіян.

До теми Інакше це буде шоу, а не війна, – Залужний прокоментував чутки про контрнаступ на 2024 рік

"Я роблю висновок, що ми чули кампанію з дезінформації. Якщо ми не анонсуємо справжній наступ, то ті анонси були не справжніми, а такими, що вводять в оману росіян, наприклад", – зазначив Шейтельман.

Чи спрацював вкид

Якщо численні публікації про український наступ 2023 року були спрямовані на росіян, то це спрацювало. Так, пропагандисти на своїх телеканалах щодня звітували про "розгром ЗСУ". Крім того, їхні політологи постійно намагались довести, що наступ України буцімто зазнав поразки.

Ба більше, ворог навіть почав ставити мінні загородження. Можливо, частково це спричинено саме побоюванням після заяв про підготовку до наступу 2023 року.

Як випробовують чужу оборону? Розвідкою боєм. Тільки нам навіть у багатьох місцях, може, і бій не знадобився – розвідка інформаційним боєм. Ми подивились, що вони робитимуть,

– зауважив Шейтельман.

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