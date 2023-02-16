Дезінформація про контрабанду зброї: МЗС вимагає від Financial Times розслідування щодо статті

Видання Financial Times видало статтю, у якій експрем’єрка Молдови закликає до приборкання "контрабанди зброї" з України. В МЗС вже відповіли, що матеріал – маніпулятивний. Вимагають розслідування, оскільки у статті видніється слід Росії.

Такі матеріали мають ознаки дезінформації в інтересах Росії. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Николенко, повідомляє 24 Канал.

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Про що розповідає стаття

Статтю випустили 6 лютого 2023 року. У ній колишня прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця каже, мовляв, її країна "спостерігає збільшення контрабанди" зброї, людей та товарів із України на тлі війни.

людей та товарів із України на тлі війни. Автор нагадує, що Молдова не входить до Євросоюзу, але межує із Румунією, яка є членом ЄС з 2007 року. Далі звертають увагу на так званий "масштаб" проблеми.

Окреслюють, нібито "незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії". Тепер це нібито "посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати".

У матеріалі мовиться, що у відповідь Брюссель створив "центр підтримки" в Молдові. За словами Гаврилиці, це допомогло досягти "успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей".

У чому полягає маніпуляція

Ніколенко наводить пряму цитату ексглави молдовського уряду: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється. . . торгівля людьми або контрабанда". Гаврилиця просить підтримки ЄС, щоб "не дозволити контрабанді збільшитись".

Речник визнає, що бажання цілком легітимне, однак чиновниця не говорить про факти контрабанди зброї чи її збільшення. Жодних доказів немає.

Цитати екс-прем'єр-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї,

– наголосив Ніколенко.

Він додав, що МЗС не отримувало жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України.

Дискредитація військової допомоги Україні

Тому Ніколенко констатував, цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні.

Річ у тім, що Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї на тлі нового наступу окупантів. Цілком очевидно, що стаття посилює острах у Заходу щодо постачання зброї нашій державі.

Вимагають розслідування

Крім того, речник МЗС нагадав, минулого року той самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України.

Відтак Київ вимагає від Financial Times провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії.