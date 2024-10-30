Переговори з Росією в Катарі про удари по енергетиці: у Зеленського відреагували на вкид FT

Видання Financial Times випустило матеріал, у якому стверджує, що Україна та Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергооб'єктах. Однак досягненню результату нібито заважає Курська операція.

Джерело 24 Каналу в Офісі президента назвало цю новину російським вкидом.

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Чи є якісь переговори щодо енергетики у Катарі

Так, джерело пояснило, що у межах Формули миру справді треба відновити як енергетичну безпеку, так і продовольчу і всі інші аспекти безпеки. Проте проблема в тому, що росіяни цього не хочуть.

Це все просто фейк, шо нібито Курська операція зірвала перемовини в Катарі, або що нібито Росія до чогось була готова,

– вказав співрозмовник 24 Каналу.

В Офісі президента зазначили, що інформацію про зрив переговорів вкидають самі росіяни. Однак мета статті FT не в тому, аби розповісти про Катар, а в тому, щоб дискредитувати Курську операцію і вкотре повісити все на Україну.

"Це самі росіяни поширюють з різних боків, щоб потім звинувачувати Україну в тому, на що самі росіяни не йшли чи не хотіли йти", – каже співрозмовник.

Що відомо про так звані "переговори в Катарі"

Financial Times з посиланням на неназвані джерела заявило, що Україна прагнула відновити переговори щодо ударів по енергооб'єктах, які відбувалися за посередництва Катару. Нібито у серпні сторони були близькі до угоди, але "все зірвала" Курська операція. Видання також писало, що Путін буцімто не піде на угоду, поки ЗСУ не вийдуть з Курської області.

Цікаво, що про подібні "переговори" не чули не лише в Україні. На статтю FT відреагував речник Путіна Дмітрій Пєсков, і о диво – також назвав її вкидом. "Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають", – казав той.

Навіть після таких заяв очевидно, що дезінформацію запускає ворог для власних потреб. Після гучних публікацій Росія, через власні канали, має змогу маніпулювати до "відповідальності України" – навіть без потреби підтверджувати вкиди офіційно. У мережі розганяють тези, що Росія готова на переговори, але Україна "все псує" – однак це є лише спробою через порожні балачки "тримати на гачку" західний світ.

"Якщо світ об’єднується проти нього (проти Путіна – 24 Канал), він вдає зацікавленість у діалозі – "Я готовий домовлятися, давайте це зробимо, давайте сядемо разом", – але це лише розмови. Це порожня риторика, вигадка, яка заважає світу стояти разом з Україною та ізолювати Путіна. Він робить вигляд, що відкриває двері для діалогу, а ті країни, які прагнуть геополітичного балансу, наприклад Китай, а також деякі інші азіатські та африканські держави, кажуть: "О, бачите, він нас чує і готовий вести переговори". Але це все лише видимість. Зі свого боку ми бачимо, в яку гру він веде, і змінюємо підходи до припинення війни", – пояснював Зеленський виданню The New Yorker у вересні цього року.