Ексочільник МЗС України пояснив, навіщо західні ЗМІ опублікували провокативну статтю про Сибігу

Західні ЗМІ написали про те, що новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нібито готовий до компромісів щодо територіальних поступок під час переговорів з Росією. Проте в українському МЗС рішуче спростували всі ці твердження.

Дедалі частіше у західних засобах масової інформації з'являються статті, які видають або некомпетентність авторів, або певну замовність матеріалів, сказав 24 Каналу український дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко. Одна з них – провокативна стаття про Сибігу.

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МЗС не формує зовнішню політику

Автор матеріалу стверджує, що нібито новопризначений міністр закордонних справ Сибіга більш прагматичний за своїх попередників й готовий йти на компроміси.

Складається враження, що людина просто не розуміє, про що пише. Адже насправді не міністри закордонних справ формують зовнішню політику держави – вони її реалізують,

– зазначив Огризко.

Тому ні Сибіга, ні Дмитро Кулеба, ні всі попередні міністри не формують зовнішню політику. Згідно з Конституцією України, це прерогатива президента, Ради національної безпеки й оборони, уряду та інших органів. Вони формують зовнішньополітичний курс, а потім відповідні структури, зокрема Міністерство закордонних справ, реалізують його.

Тому коли видання пише, що міністр може повернути ліворуч чи праворуч, то це означає, що просто людина не розуміється на українських реаліях,

– додав ексміністр закордонних справ України.

Він зауважив, що реакція суспільства на цей "вкид" абсолютно логічна й правильна – треба розставити крапки над "і" та йти далі.

Важливо! Речник українського міністерства Георгій Тихий повідомив, що дані західних ЗМІ про те, як буцімто Сибіга під час нещодавньої поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення стосовно територіального питання – не відповідають дійсності, це є брехнею.