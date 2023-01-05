Стаття NYT про українські ракети – "довга рука Москви", – військовий аналітик
На The New York Times вийшла стаття про те, що Україна використовує дорогі ракети, щоб збивати дешеві дрони-камікадзе. На публікацю могла вплинути "рука Москви".
Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Петро Черник. За його словами, досі триває гібридна війна й проведення операцій в інформаційному просторі ніхто не скасовував.
До теми Не дуже коректні розрахунки, – військовий аналітик про статтю NYT щодо збиття ворожих дронів.
"На спецструктури росіяни ніколи не шкодували грошей. Я думаю, що це ніщо інше, як довга "рука Москви", – запевнив Черник.
Історичні успіхи
Військовий експерт відмітив майстерність ворога у проникненні до різноманітних структур та інформаційні вкиди. На його думку, противник має чи не найкращу спеціальну службу в історії. Як приклад, він навів історичні досягнення російських спецслужб.
Про випробування ядерної бомби у 1945 році Йосип Сталін дізнався швидше, ніж Гері Трумен. Геніальна Кембриджська п’ятірка була завербована у 1930-х роках. Один з них, Ентоні Плант, навіть був радником самого короля Георга VI,
– згадав Черник.
За його словами, засновник ЦРУ Ален Далес називав цю операцію найгеніальнішою вербовкою всіх часів та народів.
Статтю NYT писала "рука Москви": дивитися відео
Стаття NYT про збиття дронів ракетами
- Оглядачі NYT звернули увагу, що українські війська використовують для збиття шахедів дороговартісні ракети для систем NASAMS.
- Журналісти NYT послалися на керівника української консалтингової компанії "Мольфар" Артема Старосєка. За його даними безпілотник коштує 20 тисяч доларів, а ракета NASAMS – 500 тисяч доларів.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів на статтю тим, що порівняння цін ракет ППО та дронів некоректне, адже мовиться про захист людського життя.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що в деяких західних виданнях є росіяни, які намагаються вкинути зневіру в ЗСУ.