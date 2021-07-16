Статтю Путіна про Україну потрібно надіслати Байдену, Меркель та Макрону

Стаття Путіна, поголена наголо. Бракує російському начальству зухвалості, розмаху. Наступ на противника ведеться боязко, далеко не широким фронтом. Далі читайте російською,

Пресса сообщает, что по указанию министра обороны Шойгу статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Якобы, армейцы в восторге от тезиса о единстве украинского, русского и белорусского народов.

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Но почему тогда Шойгу дал указание только по российской армии?

Следовало дать приказ изучать статью Путина в украинской и белорусской армии тоже! Это же все наши, как пояснил любимый руководитель!

Стоит поставить по границам с Украиной громкоговорители и включить запись, запускать воздушные шары на территорию Украины и Беларуси, сбрасывать с них отпечатанную брошюрой статью Путина, сделать адресную почтовую рассылку каждому братскому военному.

Против НАТО не мешало бы провести работу – перевести статью Путина на все европейские языки и при первой возможности вручать тексты военнослужащим блока. Байдену отправить экземпляр, Меркель, Макрону… Стараться поколебать противника морально-политической твердостью, посеять в нем неуверенность…

Интересно В статье Путина об Украине нет главного

Да и афганским моджахедам не грех было бы попотеть на ночь над мыслями руководителя большой нашей страны, ложась в переговорную многополярную кровать с Лавровым. Про китайских товарищей и не говорим – пусть тщательно изучат и сами что-то подобное сочинят об историческом единстве хань и уйгуров, устроят читку в синьцзянских лагерях.

И отчего только армия?

Неужели статье Путина суждено лишь одно – по воле Шойгу быть побритой наголо, обрядиться в форму и шагать строем? Надо бы ее пустить и в "гражданский оборот". Куда смотрит кремлевская администрация?

Почему не вручать каждому туристу, въезжающему в Россию, на паспортном контроле? Не установить по городам России стендов с краткими выдержками и портретами нашего лидера? Растяжки, билборды, казаки, раздающие тексты в метро и на автобусных остановках?

Отчего, скажем, не заложить статью Путина в капсулу памяти и не отправить на Луну, Марс?

Почему не построить аппарат и пустить его к далеким звездам, чтобы и там спусти тысячелетия зеленые человечки могли развернуть дрожащими руками драгоценные свитки с мыслями руководства нашей страны?

"Истина где-то там" – прошепчут они и поднимут увлажнившиеся глаза к темному космосу, откуда прибыла к ним бутылка с посланием, брошенная с Земли бестрепетной обнуленной рукой.