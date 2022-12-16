У Британії встановили статую Путіна-пеніса: її закидали яйцями

У селі Белл-Енд в Великій Британії невідомий художник встановив артінсталяцію. Статуя виконана у золотому кольорі, де голова Путіна переростає у пеніс.

Місцевих селян запрошують долучитись до протесту. Жителів закликають кидати яйця в російського президента.

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Путіну присвоїли звання

Організатор протесту заявив, що селянам потрібно нагородити когось високою нагородою, а "загальновизнаним" лауреатом премії обрали президента Росії.

Статую Путіна закидали яйцями / Фото AP

За словами автора статуї, є одна людина, яка в цьому році була абсолютним злом, і це Владімір Путін. Місцеві присвоїли йому звання "Головного пеніса року".

Зазначають, що статую згодом продадуть, а виручені кошти будуть спрямовані в українські благодійні організації для підтримки тих, хто постраждав від війни.

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