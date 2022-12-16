У Британії встановили статую Путіна-пеніса: її закидали яйцями
Джерело:Dailystar
У селі Белл-Енд в Великій Британії невідомий художник встановив артінсталяцію. Статуя виконана у золотому кольорі, де голова Путіна переростає у пеніс.
Місцевих селян запрошують долучитись до протесту. Жителів закликають кидати яйця в російського президента.
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Путіну присвоїли звання
Організатор протесту заявив, що селянам потрібно нагородити когось високою нагородою, а "загальновизнаним" лауреатом премії обрали президента Росії.
За словами автора статуї, є одна людина, яка в цьому році була абсолютним злом, і це Владімір Путін. Місцеві присвоїли йому звання "Головного пеніса року".
Зазначають, що статую згодом продадуть, а виручені кошти будуть спрямовані в українські благодійні організації для підтримки тих, хто постраждав від війни.
У Чехії також встановили скульптуру для Путіна
- У Празі встановили новий артоб'єкт, присвячений Путіну. Автором скульптури під назвою "Демон Ахріман" є чеський коваль і скульптор Душан Достал.
- Скульптуру гобліна з обличчям президента Росії встановили на місці пам'ятника радянському генералу Конєву в Празі. Згодом її продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на купівлю зброї для України.
- До слова, скульптура має паралелі з нацистським лідером Адольфом Гітлером – "Путін-гоблін" теж тримає підняту в нацистському вітанні праву руку.
- Крім того, це також повідомлення для українців. Воно означає, що Чехія з нами. А ще скульптура присвячена і росіянам, які "плюнули на свою історію".