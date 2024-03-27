У Бердянську, Мелітополі та Маріуполі одночасно лунали вибухи

Росіяни міцно тримаються на окупованих територіях Півдня, залякуючи громадян і змушуючи їх коритися собі. Але в підпіллі невтомно працюють наші партизани.

Час від часу в південних регіонах лунають вибухи. А буквально вчора, 26 березня, анонсували нові сюрпризи для окупантів.

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Що відомо про одночасні вибухи у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вдався до красивих метафор.

В один і той самий час вибухи пролунали у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі. Окупанти заявили, що відпрацювала ППО. А ми ставимо свічку Святій Бавовні та починаємо шукати наслідки. Хорошо,

– потролив він окупантів.

Канал "Маріуполь.Спротив" написав, що вибух, імовірно, пролунав у Центральному районі міста.

Очільниця Бердянської МВА Галіцина вказала, що вибух у Бердянську чули "по всій нагірній частині міста".

В Мелітополі окупанти закликали пройти в укриття і, звісно ж, заявили про роботу ППО. А українські партизани написали, що ППО окупантів шокована.

Трохи про ситуацію в окупації

Для розуміння того, що відбувається в окупованих українських містах, наведемо фото. Загарбники роблять усе, щоб люди бачили прізвище Путіна навіть тоді, коли йдуть по хліб і молоко.

Вулиці Мелітополя, березень 2024 / Фото "Зла мавка"

Російські добровольці навіть пропонували Путіну обміняти Мелітополь на Бєлгород.

А в Бердянську більше російських військових, аніж місцевих.

Водночас відстань між цими важливими містами зовсім невелика – менше 200 кілометрів. Тож часто вибухи лунають саме у цьому квадраті.

Відстань між Мелітополем і Маріуполем / Карта Deep State

Напередодні рух опору виявив важливе розташування окупантів

26 березня в ефірі 24 Каналу Петро Андрющенко повідомив: партизани знайшли, де базуються підрозділи, які забезпечують російську логістику.

Того ж дня у своєму телеграм-каналі він виклав розлогий допис про ситуацію.

Завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь вдалось виявити нове місце базування окупантів в Розівському районі Запорізької області на території сільгосппідприємства. Саме тут розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику "на нуль". Хоча, після фіксації можна напевно казати "розміщувались",

– розповів він.