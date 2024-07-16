Володимир Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський 16 липня провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Особливу увагу зосередили на ключових напрямках фронту.

Напередодні Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Він увів нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака та начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

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Про що говорили на Ставці

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних ділянках фронту. Йдеться про Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Вони обговорили дії та задуми ворожої армії, а також відповідь Сил оборони на них.

Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич,

– розповів президент.

Іншою важливою темою Ставки стало озброєння українських захисників. Під час розмови їм вдалося обговорити перелік вітчизняного виробництва, зокрема снарядів, дронів, техніки, а також порушили питання щодо надходжень від партнерів у рамках військової допомоги нашій державі.

"Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", – додав український лідер.