Ставка Зеленського тривала 3 години: президент заслухав доповіді з різних напрямків фронту

Президент України вчергове провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому було порушено чимало важливих питань. Зокрема, ситуації на фронті, постачання зброї, зернової угоди та розвитку військово-промислового комплексу.

У п'ятницю, 4 серпня, Володимир Зеленський відзвітував про чергову Ставку, що тривала близько трьох годин. Як зазначив глава нашої держави, засідання було напруженим, оскільки багато тем потребувало уваги.

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Які теми було порушено

Ситуація на полі бою. Президент заслухав доповіді по усіх напрямках. Власне, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ та угрупування "Хортиця" Олександра Сирського та командувача угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського. Обговорення тривало навколо наступальних та оборонних операцій нашої армії, забезпечення вояків та логістики.

Президент заслухав доповіді по усіх напрямках. Власне, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ та угрупування "Хортиця" Олександра Сирського та командувача угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського. Обговорення тривало навколо наступальних та оборонних операцій нашої армії, забезпечення вояків та логістики. Відновлення зернового коридору. Зеленський заслухав доповіді Віцепрем'єра з відновлення України Олександра Кубракова, міністра МЗС Дмитра Кулеби, командувача військово-морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи та представників розвідки. "Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – йдеться у повідомленні.

Зеленський заслухав доповіді Віцепрем'єра з відновлення України Олександра Кубракова, міністра МЗС Дмитра Кулеби, командувача військово-морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи та представників розвідки. "Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – йдеться у повідомленні. Розвиток військово-промислового комплексу. Свою доповідь щодо цього питання озвучив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Власне, зрозуміло, що головне завдання зараз – максимально спрощувати процедури для українських оборонних підприємств, аби вони виготовляли більше зброї, а не "займалися паперами".

Окремо зазначимо, що на Ставці було порушено питання застосування високоточної зброї. Однак про що саме говорив Зеленський з генералами – невідомо.

Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені,

– наголосив президент.

Контекст

Згадаємо, що не так давно секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що Україна може завдавати ударів по території Росії лише зброєю власного виробництва. Тому, очевидно, зараз так актуальне питання розвитку ВПК. Не виключено, що наша влада прагне, зокрема, мати саме високоточну зброю власного виробництва, аби не залежати в ній від Заходу.

Разом з тим ситуація на фронті зараз вкрай непроста, але Збройні Сили продовжують здійснювати контрнаступальні операції на Бахмутському, Мелітопольську та Бердянському напрямках. На деяких східних ділянках фронту ворог намагається наступати, проте успіху немає.

Окрім того, слід сказати, що у липні у Кремлі офіційно заявили про відмову продовження зернової угоди, яка б забезпечила функціонування морського коридору для перевезення української агропродукції. За словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, у такий спосіб Росія вирішила принизити світ, а для України ж важливо дбати про людей. Відновлення угоди є дуже важливим рішенням в цьому аспекті.