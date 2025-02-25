Була чітка позиція, – Пєсков прокоментував те, що Путін нібито схвалив миротворців в Україні

Учора, 24 лютого, Дональд Трамп заявив, буцімто Владімір Путін "не бачить проблеми" в розміщенні європейських миротворців в Україні. Дмітрій Пєсков прокоментував заяву президента США.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ВВС. Прессекретар Путіна нагадав про слова Сєргєя Лаврова.

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Що Пєсков каже про миротворців

Нагадаємо, на зустрічі з Еммануелем Макроном у Білому домі лідер США запевнив, що говорив з Путіним щодо миротворчого контингенту в Україні. Російський президент, мовляв, "це прийме", адже "у нього немає проблем із цим".

Щоправда, дещо раніше, 18 лютого, міністр закордонних справ Росії заявляв протилежне – присутність в Україні військ країн-членів НАТО, навіть "під чужим прапором", неприйнятна. Саме до цих слів апелював Пєсков.

Тут щодо цього є позиція, яку висловлював міністр закордонних справ Лавров. Мені до цього додати нічого і нічого прокоментувати,

– зауважив речник Путіна.

До слова, Франція та Велика Британія можуть відправити війська до України в межах нової безпекової ініціативи через відсутність згоди щодо вступу України до НАТО. Про це Макрон розповів на зустрічі з Трампом 24 лютого. "Якщо ми залишимо Україну саму, як це було в минулому, це буде помилкою", – сказав президент Франції.