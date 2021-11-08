Ставлять намети і руйнують огорожу лопатами: мігранти на кордоні з Польщею продовжують безлади
Джерело:телеграм-канал "Протесты в мире"
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі 8 листопада погіршується. Близько 3 тисячі мігрантів почали ставити намети та палити багаття.
Ситуація на кордоні Польщі
Деякі мігранти почали ламати прикордонний паркан Польщі лопатами. Правоохоронці намагалися їм завадити, однак – марно.
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Ближче до вечора люди облаштували собі нічліг. Вони розставили намети прямо біля кордону. Аби зігрітися, мігранти розвели багаття.
Мігранти облаштували намети на кордоні: відео
Дивіться відео з дрона ситуації на кордоні Польщі:
Дивіться відео, як мігранти руйнують паркан на кордоні:
Зауважимо, мігранти вже кілька годин намагаються прорватися через кордон. Спершу вони шматочками вирізали колючий дріт, а згодом вже вдалися до лопати. Аби зупинити відчайдухів, до кордону спрямували антитерористичні підрозділи Польщі.
Мігранти влаштували безлад на кордоні Польщі
Що цьому передувало
- 8 листопада у розпорядженні 24 каналу з'явилося відео, на якому видно, як величезна колона мігрантів з Білорусі йде до кордону з Польщею. Білоруська держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.
- Через це Литва перекинула додаткові сили до кордону. Міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте запропонувала ввести у Литві надзвичайний стан.
- У службі охорони держкордону Польщі вважають, що на кордоні перебуває від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.