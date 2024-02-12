У військовій частині російського Ставрополя спалахнула пожежа: горів ворожий штаб

В одній з військових частин російського міста Ставрополь 12 лютого сталася пожежа. Місцева влада запевняє, що внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав.

За попередніми даними, палала будівля штабу. Загоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про пожежу

Займання локалізували на площі у 30 квадратних метрів. За версією місцевої влади, причиною могло стати коротке замикання "в одному з кабінетів". Мер міста також заявив, що нібито тримає ситуацію "під особистим контролем"

Цікаво, що у своєму повідомленні про пожежу мер Ставрополя Іван Ульянчєнко не згадав, що саме знаходиться у будівлі за адресою Артема, 2. Вже згодом вдалося з'ясувати, що за цією адресою розташований штаб 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Така інформація відображається на сайті Міноборони країни-агресорки.

Влада також запевняє про відсутність постраждалих внаслідок цього вогняного "інциденту".

У Ставрополі горіла будівля штабу / Дивіться відео:

Що ще горіло у Росії