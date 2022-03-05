Стефанчук надіслав звернення до Європарламенту: просить закрити українське небо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив звернення до Європарламенту. Спікер просить посприяти у запровадженні безпольотної зони над Україною.

Стефанчук попросив ЄС посприяти у санкційній підтримці проти Росії. Як наголосив спікер, головним питанням залишається no-fly zone над Україною.

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В Європарламенту є мандат на дії, – Стефанчук

Не будьте такими слабодухими, як деякі "високоповажні" клерки, бюрократи та службовці. Бо ви – депутати – члени парламенту, представники своїх народів,

– написав у зверненні Стефанчук.

Спікер зауважив, що зараз не час думати про регламент та процедури. Головне – набратись сміливості та ухвалити рішення, необхідне для світу.

Раніше на необхідності закрити небо наголошував і Резніков

Зазначимо, що раніше до країн НАТО щодо закриття неба звернувся міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що Альянс має думати бодай про свою безпеку, якщо аргументи українців для нього недостатні. Мовиться про загрозу аварії на найбільшій у Європі АЕС – Запорізькій, яку зараз контролюють окупанти.

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