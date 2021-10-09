Стефанчук найбільше: скільки грошей за вересень заробило керівництво Ради
Джерело:24 канал
За вересень керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тисячі гривень. Така сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк.
Як повідомили в Апараті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі 24 каналу, найбільше нарахували саме Стефанчуку.
Важливо Майже кожен десятий українець отримує понад 25 тисяч гривень зарплати
Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні 63 957,25 гривні. Зауважимо, що тепер він обіймає посаду голови парламенту. Це сталося після того, як нардепи відправили у відставку Дмитра Разумкова.
Відставка Разумкова: головне
- Офіційна процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня. А вже 5 жовтня нардепи відсторонили його від ведення засідань на 2 дні.
- Голосування ж за відставку його з посади спікера відбулося 7 жовтня. Це рішення підтримали 246 нардепів, зокрема 211 "слуг народу".
Яку зарплату отримали керівництво Ради
Натомість зарплати Разумкова та Кондратюк були значно меншими. До прикладу:
- вже ексголова Ради Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні;
- а друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820,46 гривні.
Чому виникла така велика різниця між зарплатами керівництва парламенту, в Апараті Ради не пояснили.
Зарплата керівництва Апарату Ради / Фото 24 каналу
Скільки заробив Разумков
Так, за період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:
- 2019 рік – 178 528 гривень;
- 2020 рік – 547 563 гривні;
- 2021 рік – 485 751 гривня.
За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.