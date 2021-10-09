Стефанчук найбільше: скільки грошей за вересень заробило керівництво Ради

9 жовтня 2021 , 15:31
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Джерело:

24 канал

За вересень керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тисячі гривень. Така сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк.

Як повідомили в Апараті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі 24 каналу, найбільше нарахували саме Стефанчуку.

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Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні 63 957,25 гривні. Зауважимо, що тепер він обіймає посаду голови парламенту. Це сталося після того, як нардепи відправили у відставку Дмитра Разумкова.

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Яку зарплату отримали керівництво Ради

Натомість зарплати Разумкова та Кондратюк були значно меншими. До прикладу:

  • вже ексголова Ради Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні;
  • а друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820,46 гривні.

Чому виникла така велика різниця між зарплатами керівництва парламенту, в Апараті Ради не пояснили. 


Зарплата керівництва Апарату Ради / Фото 24 каналу

Скільки заробив Разумков

Так, за період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:

  • 2019 рік – 178 528 гривень;
  • 2020 рік – 547 563 гривні;
  • 2021 рік – 485 751 гривня.

За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.

Автор: Альона Захарова