Стефанчук найбільше: скільки грошей за вересень заробило керівництво Ради

За вересень керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тисячі гривень. Така сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк.

Як повідомили в Апараті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі 24 каналу, найбільше нарахували саме Стефанчуку.

Важливо Майже кожен десятий українець отримує понад 25 тисяч гривень зарплати

Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні 63 957,25 гривні. Зауважимо, що тепер він обіймає посаду голови парламенту. Це сталося після того, як нардепи відправили у відставку Дмитра Разумкова.

Відставка Разумкова: головне

Офіційна процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня. А вже 5 жовтня нардепи відсторонили його від ведення засідань на 2 дні.

Голосування ж за відставку його з посади спікера відбулося 7 жовтня. Це рішення підтримали 246 нардепів, зокрема 211 "слуг народу".

Яку зарплату отримали керівництво Ради

Натомість зарплати Разумкова та Кондратюк були значно меншими. До прикладу:

вже ексголова Ради Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні;

а друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820,46 гривні.

Чому виникла така велика різниця між зарплатами керівництва парламенту, в Апараті Ради не пояснили.



Зарплата керівництва Апарату Ради / Фото 24 каналу

Скільки заробив Разумков

Так, за період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:

2019 рік – 178 528 гривень;

2020 рік – 547 563 гривні;

2021 рік – 485 751 гривня.

За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.