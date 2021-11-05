Стефанчук підписав закон про олігархів, далі – слово за Зеленським

Законопроєкт про олігархів вже за крок до остаточного схвалення. Свій підпис під документом поставив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Останнє слово – за главою держави. На сайті парламенту вказано, що законопроєкт № 5599 передали на підпис Володимиру Зеленському 5 листопада.

До теми Зеленський не хоче бути залежним, – політолог про боротьбу з олігархами

Раніше Рада усунула суперечності у законі

Напередодні парламент зміг усунути суперечності в тексті ухваленого про деолігархізацію. Народні обранці скористалися статтею регламенту, яка дозволила зробити це без переголосування всього документа. Пропозиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали 252 політиків.

Важливо! Нардепи уточнили, що визнавати людей олігархами, включати їх до відповідного реєстру та вести його будуть у Раді нацбезпеки та оборони. На цьому, власне, наполягали у Зеленського.

Законопроєкт про олігархів: що варто знати

Відповідний законопроєкт ініціював український президент Володимир Зеленський. Документ передбачає формування спеціального реєстру олігархів. Потрапляти у цей список будуть ті, хто відповідає хоча б трьом із чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 мільярдів гривень.

Олігархам зі списку доведеться подавати електронну декларацію – так, як це роблять чиновники. Їм також буде заборонено, зокрема, фінансувати партії й будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами. Ба більше, бізнесменів та державних службовців зобов'яжуть звітувати про контакти між собою.

Ще у травні у РНБО заявили, що до олігархів в Україні "впевнено зарахувати 13 осіб". Журналіст Сергій Лещенко, посилаючись на свої джерела, стверджував, що може мовитися про Ріната Ахметова, Петра Порошенка, Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, Сергія Льовочкіна, Віктора Медведчука, Вадима Новинського, Юрія Косюка, Олега Бахматюка, Костантина Жеваго, а також Олександра та Галину Герег.