Стефанчук просить світову владу сприяти "закриттю" неба над Києвом і ЧАЕС

Руслан Стефанчук звернувся до парламентів та урядів всього світу. Просить посприяти у "закритті" неба над Києвом і ЧАЕС.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до світових парламентів та урядів по допомогу у війні з Росією.

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Стефанчук просить сприяти "закриттю" неба над Києвом

Від імені парламенту України звертаюся до парламентів і урядів світу рішуче та разом протистояти спробам руйнації безпекового правопорядку,

– сказав Стефанчук.

Він наголосив, що агресія Росії триває, а мирні міста, зокрема Київ, Харків, Суми, опинилися під ракетним обстрілом. У зону ризику потрапила і Чорнобильська АЕС. Спікер Ради зазначив, що окупанти можуть спричинити там екологічну й техногенну катастрофу.

У зв'язку з усім цим Стефанчук закликав світову спільноту допомогти у "закритті" неба над Києвом та ЧАЕС.

Заклик Стефанчука до влади країн світу: дивіться відео

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