Україна взяла участь в інавгурації президентки Мексики: Київ представляв не Зеленський

Гостем на інавгурації новообраної президентки Клаудії Шейнбаум став спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він сподівається на плідну співпрацю з новим урядом Мексики для досягнення миру в Україні.

Руслан Стефанчук підтвердив готовність до активного українсько-мексиканського міждержавного діалогу. Він переконаний, що нова президентка Мексики зробить відчутний внесок у досягнення справедливого та стабільного миру в Україні, йдеться у дописі на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.

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Українська місія в Мексиці

Стефанчук запросив Мексику долучитися до реалізації Української Формули миру та взяти участь у другому Саміті миру.

Голова Верховної Ради також відзначив натхнення, з яким президентка Клаудія Шейнбаум говорила про майбутнє мексиканських дітей та закликав спільними зусиллями зупинити російські вбивства та викрадення дітей в Україні.

Зверніть увагу! Клаудія Шейнбаум – політикиня й одна з колективних лауреаток Нобелівської премії миру 2007 року як членкиня Міжурядової групи експертів зі питань зміни клімату. Вона стала першою в історії Мексики жінкою-президентом, отримавши понад 57% голосів виборців. Раніше вона була головою Мехіко, столиці Мексики.

Раніше стало відомо, що на інаугурацію запрошували й Путіна. Російський лідер, втім, не поїхав на неї, ймовірно, боячись арешту, хоч Мексика і відмовилась його арештовувати, попори свої зобов'язання за Римським статутом.