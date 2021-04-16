Стефанчук закликав МВС штрафувати нардепів, які не носять масок у Раді

"Слуга народу" Руслан Стефанчук звернувся до Міністерства внутрішніх справ із закликом штрафувати народних обранців, які у Раді не носять захисні маски. За його словами, правила мають бути однаковими для всіх.

Віцеспікер зазначив, що половина депутатів у сесійній залі нехтує карантинними нормами. Про це він заявив з президії парламенту під час години запитань до уряду 16 квітня.

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Коли я дивлюся у зал парламенту і бачу, що 50% осіб не в масках, я у двадцятий раз хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. Шановні колеги, давайте все ж знайдемо можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх, в тому числі – і для народних депутатів. Народні депутати повинні бути оштрафовані,

– сказав заступник глави Ради.

Руслан Стефанчук вважає, що грошові покарання підвищать не лише рівень свідомості депутатів, а й вболівання за загальну справу у країні, а також поповнить державний бюджет.

"Давайте будемо носити маски, щоб потім, не дай Боже, не носити поминальні квіти", – додав "слуга народу".