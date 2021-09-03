Стефанішина пояснила, чому в Україні важливо провести референдум щодо вступу в НАТО

Ольга Стефанішина заявила, що референдум щодо вступу України в НАТО допоміг би нашій державі стати членом Альянсу. Він став би контраргументом для світу, що українці єдині у цьому питанні.

Чому потрібен референдум

Провести такий референдум обіцяв у передвиборчій програмі президент Володимир Зеленський. Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила в інтерв'ю.

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За словами політикині, у 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було розділення суспільства. Тобто не було єдності в підтримці членства в НАТО.

Тому мова йде не тільки про народовладдя. Результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ні суспільство, ні політики не розділені щодо цієї мети,

– пояснила Стефанішина.

Вона наголосила, що Україна готова отримати Плану дій для членства, оскільки багато його елементів вже впроваджують.

"У нас є річні національні програми, які за формою і за змістом відповідають ПДЧ. У нас є статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Україна вже бере участь у всіх видах міжнародних військових і невійськових навчань з НАТО. Ми і самі організовуємо такі навчання", – розповіла віцепрем'єрка.

Стефанішина зауважила, що 17 вересня в Одесі відбудуть спільні навчання України і НАТО, які ініціювала саме українська сторона.