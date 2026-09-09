Стефанішина назвала справжню причину відходу з посади посолки у США

Ольга Стефанішина пояснила, чому вирішила завершити роботу в українському посольстві у Вашингтоні. Це рішення було пов'язане насамперед з особистими обставинами.

В інтерв'ю Радіо Свобода експосолка України в США зазначила, що на її рішення також вплинули розслідування НАБУ і САП. Водночас вона наголосила, що це не була єдина чи головна причина її відставки.

Чому Стефанішина пішла з посади посла у США?

За словами Стефанішиної, слідчі дії тривали щодо її близьких, батьків та інших людей з її оточення. Через це їй доводилося постійно займатися питаннями, пов'язаними з розслідуванням та особистим життям.

Вона пояснила, що перебування у США не давало їй можливості повноцінно реагувати на ці ситуації в Україні.

Робота українського посла у США вимагає постійної та повної залученості. Тому поєднувати дипломатичну діяльність із вирішенням особистих питань в Україні для неї стало надто складно.

Фактично, за словами експосадовиці, потрібно було обирати між роботою у Вашингтоні та особистими справами в Україні. У результаті вона вирішила повернутися до України.

Експосолка також прокоментувала припущення, що її відставка могла бути пов'язана з бажанням залишити посаду до можливого вручення підозри.

Стефанішина заявила, що сама ухвалила рішення про звільнення і ніхто не змушував її це робити.

Вона також пояснила, що не хотіла створювати додаткових проблем для президента Володимира Зеленського. Зокрема, йшлося про можливу ситуацію, коли главі держави довелося б відповідати на запитання щодо її звільнення на тлі антикорупційного розслідування.

За словами Стефанішиної, претензій саме до її роботи на посаді посла не було. Вона визнала, що хотіла б продовжити роботу у США, однак вирішила завершити дипломатичну кар'єру.

Що відомо про справу проти Стефанішиної?

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень.

Експосолці оголосили підозру за трьома епізодами. Йдеться про можливе незаконне збагачення та два випадки недостовірного декларування.

Стефанішина заперечує свою провину. Вона заявляла, що їй нічого приховувати, а сам факт повідомлення про підозру ще не означає, що провину людини доведено.

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США.