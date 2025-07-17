Стефанішина буде послом у США: Зеленський поки призначив її уповноваженою з питань розвитку

Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва із США. Вона тимчасово обійматиме цю посаду до затвердження її кандидатури як посла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про призначення Стефанішиної?

У четвер, 17 липня, президент завив, що Стефанішина виконуватиме обов'язки спецпредставниці України в Сполучених Штатах з питань розвитку співробітництва, доки триває погодження її кандидатури на посаду Посла України в США.

Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто,

– написав президент.

Крім того, глава держави зазначив, що вона брала участь у переговорах зі США щодо створення нової економічної платформи співпраці та запуску Українсько-американського інвестиційного фонду для післявоєнної відбудови.

За словами президента, за кілька років Україна пройшла з ЄС шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть.

Зеленський наголосив, що Україна й надалі розвиватиме партнерство зі США, додавши взаємовигідні економічні відносини у політичну та дипломатичну взаємодію.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ольга Стефанішина наразі розглядається як головна кандидатка на посаду посла України в США. Водночас Рустем Умєров, ймовірно, зосередиться на обов'язках перемовника.