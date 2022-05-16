"Стефанія" на "Азовсталі", обстріл Сєвєродонецької лікарні: відеодайджест 81 дня війни

Захисник "Азовсталі" заспівав "Стефанію" під обстрілами. Російські окупанти вгатили по Сєвєродонецькій лікарні.

Російські загарбники водночас зазнають численних втрат. У Генштабі опублікували відео основних подій 81 дня війни.

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Дайджест 81-го дня війни Росії проти України

Пісня переможців цьогорічного конкурсу Євробачення гурту "Калуш" пролунала на "Азовсталі". Опір українських захисників триває. На відео чути, що воїн співає її під обстріли.

Росіяни обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що медичний заклад досі працює. Тільки там вже можуть приймати значно менше людей. Відомо, що за добу 15 травня вони здійснили 11 артилерійських атак по місту. Поранено 9 людей та ще 2 – загиблі.

Бійці інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Закарпатський легіон ефектно знищили ворожу техніку.

Під час бою з українськими захисниками росіяни кинули свій танк Т-72. Він став трофеєм для ЗСУ.

У мережі опублікували відео, як ЗСУ знищили російський танк з ПТРК Javelin. Повітряні сили ЗСУ продовжують гатити по російській авіації.

Основні події 81 дня війни: відеоогляд

Ситуація в Україні станом на ранок 16 травня: Генштаб

Основні зусилля російські окупанти зосередили на Донецькому напрямку. Там вони обстрілюють населені пункти з усіх видів зброї.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються стримати підрозділи ЗСУ на північ від Харкова. Ворог веде підготовку наступу в районі Ізюма.

На Волинському, Поліському, Слов'янському, на Сєвєродонецькому, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку загарбники посилили контроль на українсько-російському кордоні в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з Росії на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утримання зайнятих позицій.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Найбільше обстрілює завод "Азовсталь".

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