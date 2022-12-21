Перелік може здивувати: економіст назвав країни, які почали купувати більше російської нафти

Євросоюз схвалив рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. Завдяки цьому, експорт нафти з Росії за останній тиждень впав на 54%.

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. На його думку, це не показник того, що Росія зазнала економічної поразки. Адже ці дані потрібно розглядати в контексті інших подій.

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Відпрацювання механізму

Він зазначив, що на падіння експорту нафти з Росії вплинули декілька чинників:

по-перше, тиждень – це не показник, це період пристосування ринку до нових умов;

по-друге, тривав великий ремонт нафтового термінала на Балтиці, і це також спровокувало зменшення загального обсягу продажу через Балтійське море;

по-третє, максимальна ціна прайс-кепу у 60 доларів за барель, яку встановлено на російську нафту, це була спроба Європи відпрацювати певний механізм.

"Сьогодні фактична ринкова ціна російської нафти на Балтиці 53 – 54 долари за барель, а в Новоросійську – 49 доларів за барель. Тобто 60 доларів – це ні про що. Це для того, щоб відпрацювати механізм і за два тижні знову повернутися до його перегляду", – зазначив економіст.

Обмеження верхньої ціни на нафту – не для Європи

За його словами, коли було обговорення цифри прайс-кепу, поляки наголошували, для того, щоб вдарити по бюджету Росії, треба встановити ціну 30 – 35 доларів. Тоді країни Європи вирішили зачекати та напрацювати механізм, тому що під нього були підв'язані дуже серйозні речі.

Механізм обмеження верхньої ціни на нафту запроваджувався не для Європи. Адже Європа й так нічого не купує. Там діє шостий пакет санкцій і повне ембарго. Мовиться про треті країни,

– наголосив він.

За його словами, основний танкерний флот світу є грецький. Основні страхові компанії, які страхують сьогодні танкери та вантажі, що йдуть морським шляхом, – британські.

"Тому мовиться про пристосування всієї транспортної інфраструктури, яка напряму зав'язана на європейські правила та законодавство, до тих речей", – розповів Пендзин.

Він зауважив, що сьогодні є багато країн, які активно продовжують купувати російську нафту.

"Індія збільшила обсяг в сім разів. Купують Китай, і, як не дивно, Туреччина, яка до того ще й активно почала створювати на своїй території російський газовий хаб", – підкреслив економіст.

На компанії Туреччини можуть бути накладені санкції

Він зазначив, що Туреччині це не заважає активно співпрацювати з Україною по зерновому коридору. Турки намагаються всидіти на двох стільцях. Також вони претендують на певного регіонального лідера, тому ведуть дуже специфічну політику.

Навіть керівництво Європи заявило, якщо це буде продовжуватись, може піднятися питання про накладення санкцій на конкретні турецькі компанії, які допомагають обходити європейські санкції Росії,

– наголосив він.

За словами Олега Пендзина, у будь-якому випадку загальний обсяг видобутку нафти зменшився приблизно на 7%.

"Оце є суттєвий момент. І прайс-кеп однозначно обмежить надходженню грошей до російського бюджету. А від нафти росіяни отримують приблизно 35% від загальних надходжень", – резюмував він.

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