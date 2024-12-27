"В тобі пульсує кров героїв": на Донеччині розмістили привітання Бандери із Днем Народження

Невдовзі у засновника Організації українських націоналістів річниця від Дня народження. Його вже привітали на прифронтовій території Донецької області.

На підконтрольній Україні території Донеччини масово з'явилися білборди із зображенням Степана Бандери. Про це пише 24 Канал із посиланням на військово-волонтерську спільноту "Лев'яче серце".

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Білборди продовжують розміщувати

Поруч із портретом Степана Бандери можна побачити привітання від Донбасу з його Днем народження. Цікаво, що народився Бандера 1 січня 1909 року.

Привітання розмістили у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Банери присвячені 116 річниці Дня народження Бандери.

Привітання від Донбасу розміщені на білбордах, зупинках, стінах будинків тощо.

В тобі пульсує кров героїв,

– мовиться на них.

Волонтери співпрацюють із ГО "Ціль" та іншими небайдужими.

Нашим природним середовищем стало вже змагання, зміст нашого життя – боротьба,

– цитують волонтери слова Бандери.

Крім цього, волонтери наголошують, що пам'ятають тих, хто боровся за нашу незалежність. Ім'я Степана Бандери лякає Росію і через багато років після його смерті, яка сталась у 1959 році.

Донбас вітає Бандеру із Днем народження / Фото "Лев'яче серце"