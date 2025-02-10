Батько мобілізованого лаборанта Більченка розповів, що той планував втечу

7 лютого під Житомиром був знайдений травмований лаборант ЛНУ 27-річний Степан Більченко. За даними поліції, чоловік вистрибнув на ходу з машини, яка його разом з іншими мобілізованими везла до навчального центру.

Першим про інцидент розповів друг Степана Більченко. Товариш заявив, що, мовляв, лаборанта незаконно мобілізували, і той мав право на відстрочку як викладач вищого навчального закладу. Однак у ТЦК спростували, Більченко належав до категорії осіб, які можуть претендувати на бронювання, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що каже батько постраждалого

Борис Більченко, батько потерпілого, допускає, що його син міг вистрибнути з автівки, яка рухалася. Чоловікові відомо, що той планував втечу.

Пан Борис розповів, що Степана забрали до ТЦК, і вже на другий день його навіщось повезли до Моршина, а потім і до Житомира."Так, втекти він планував, хотів", – визнає чоловік наміри сина. Також він каже, що йому важко повірити у те, що той міг вистрибнути з машини. Однак він не виключає, що це можливо.

"Він трохи такий "герой" — на такі "подвиги" здібний, він міг вистрибнути", – допустив чоловік.

Найбільше Бориса Більченка здивувало те, що ніхто не надав його синові першої допомоги.

Нагадаємо, що Степан Більченко перебуває у стабільно важкому стані.