Його стан стабільно важкий: лаборант ЛНУ Більченко перебуває в лікарні Житомира

Лаборант ЛНУ Степан Більченко, якого виявили травмованим під Житомиром, наразі перебуває в одній із лікарень міста. Стан чоловіка наразі стабільно важкий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці поліції Житомирщини Іванни Сілецької для Суспільного. Наразі поліція з'ясовує інцидент з травмами Степана Більченка.

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Що кажуть у поліції про стан Степана Більченка

Іванна Сілецька розповіла журналістам, що 27-річного Степана Більченка 7 лютого близько 18:00 виявили водії на проїжджій частині на околиці Житомира. Після цього очевидці повідомили про інцидент у поліцію.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики. Потерпілого чоловіка доставили до реанімаційного відділення з тяжкими травмами голови.

За попередньою інформацією, чоловік отримав обмундирування у військовій частині та разом з особовим складом прямував до тренінгового центру, перебуваючи у кузові автомобіля. Під час руху він вистрибнув, ймовірно, зазнавши травм,

– наголосила речниця поліції.

Вона також розповіла, що наразі лікарі проводять необхідні заходи для його порятунку, адже стан Степана Більченка стабільно важкий. Водночас поліція все ще з'ясовує обставини події.

До слова, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що інформація, яку поширюють у мережі щодо нібито побиття Степана Більченка працівниками ТЦК, насправді не відповідає дійсності. Чоловік був мобілізований з дотриманням чинного українського законодавства.