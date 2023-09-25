На заправці у Нагірному Карабасі стався масштабний вибух: неподалік було багато людей

У Степанкерті (Ханкенді) вибухнула цистерна з паливом на одній з місцевих АЗС. У цей час там перебувало багато людей, які намагалися заправити авто для того, щоб покинути Нагірний Карабах.

Після завершення "антитерористичної операції" Азербайджану, 120 тисяч місцевих жителів заявили про намір покинути Нагірний Карабах. Влада Вірменії готова прийняти карабаських вірмен.

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Вибух на заправці в Ханкенді

На заправці в Степанкерті (Ханкенді), що у Нагірному Карабасі, пролунав потужний вибух – відомо, що спалахнула цистерна з паливом на одній з АЗС. Місцеві передають, що у цей час там перебувало безліч людей. Вони заправляли авто, щоб покинути Нагірний Карабах.

Попередньо об'єм резервуара, що вибухнув, становить 100 тонн. Очевидці повідомляють про багатьох постраждалих – з їх слів кількість жертв досягає 200. Наразі їх з опіками доставляють у районні лікарні.

У радянські часи місто називали Степанакерт, однак влада Азербайджану у 1991 році взяла стару назву – до 1923 року воно мало назву Ханкенді. Місцеві мешканці Нагірного Карабаху та влада Вірменії не визнали перейменування й досі користуються назвою Степанакерт.

Про причину та наслідки масштабного вибуху наразі інформації немає. Точна кількість жертв уточнюється.

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