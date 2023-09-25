На заправці у Нагірному Карабасі стався масштабний вибух: неподалік було багато людей
У Степанкерті (Ханкенді) вибухнула цистерна з паливом на одній з місцевих АЗС. У цей час там перебувало багато людей, які намагалися заправити авто для того, щоб покинути Нагірний Карабах.
Після завершення "антитерористичної операції" Азербайджану, 120 тисяч місцевих жителів заявили про намір покинути Нагірний Карабах. Влада Вірменії готова прийняти карабаських вірмен.
Дивіться також 2-денна війна та швидка капітуляція Вірменії: як Азербайджан повертає Нагірний Карабах
Вибух на заправці в Ханкенді
На заправці в Степанкерті (Ханкенді), що у Нагірному Карабасі, пролунав потужний вибух – відомо, що спалахнула цистерна з паливом на одній з АЗС. Місцеві передають, що у цей час там перебувало безліч людей. Вони заправляли авто, щоб покинути Нагірний Карабах.
Попередньо об'єм резервуара, що вибухнув, становить 100 тонн. Очевидці повідомляють про багатьох постраждалих – з їх слів кількість жертв досягає 200. Наразі їх з опіками доставляють у районні лікарні.Зверніть увагу! У радянські часи місто називали Степанакерт, однак влада Азербайджану у 1991 році взяла стару назву – до 1923 року воно мало назву Ханкенді. Місцеві мешканці Нагірного Карабаху та влада Вірменії не визнали перейменування й досі користуються назвою Степанакерт.
Про причину та наслідки масштабного вибуху наразі інформації немає. Точна кількість жертв уточнюється.
Пожежа у Нагірному Карабасі: дивіться відео
Конфлікт у Нагірному Карабасі: що відомо
- 19 вересня Азербайджан оголосив про проведення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабасі. Це міжнародно визнана азербайджанська територія, яку Баку не контролював. За підтримки вірменських сил у 90-х там оголосили так звану "Нагірно-Карабаську республіку".
- Операція завершилася дуже швидко – 20 вересня так звана "влада" заявила, що виведе свої війська з Нагірного Карабаху. Президент Азербайджану заявив про відновлення суверенітету країни.
- Голови невизнаної республіки зазначили, що понад 120 тисяч етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану. Всі, хто висловить бажання виїхати можуть зробити це під супроводом російських "миротворців".