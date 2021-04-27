Степанова планують відправити у відставку, але не цього тижня, – ЗМІ

Верховна Рада збирається відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. ЗМІ пишуть, що голосування за це обов'язково відбудеться, однак не цього тижня.

Джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило виданню, що плани відправити Степанова у відставку є, але їх відклали.

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Можливість відставки Степанова

Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, ймовірний наступник Степанова на посаді не хотів би працювати в статусі виконувача обов'язків міністра. Ім'я кандидата наразі не розкривають.

Крім того, джерело видання в оточенні Володимира Зеленського зазначило, що відставка Степанова – це питання часу, "можливо кількох місяців або менше".

"У президента на особистому рівні немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають", – додав співрозмовник. За його словами, на пост глави МОЗ кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка не розглядають.

Обидва джерела видання заперечують можливість відставки глави МОЗ до Великодня.

Водночас нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі зазначив, що питання відставки Степанова можуть розглянути вже у четвер, 29 квітня.

Розмови про відставку Степанова