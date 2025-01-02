Ворог масовано атакував Степногірськ на Запоріжжі: зруйновано пʼятиповерхівку, є загиблий

2 січня 2025, 07:47
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Автор: Сергій Попович

Одна людина загинула внаслідок атаки по Васильківському району Запорізької області. Ворог запустив по Степногірську аж 11 КАБів.

Внаслідок удару зруйновано п'ятиповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку по Степногірську

Окупанти впродовж доби вдарили по Степногірську у Васильківському районі Запорізької області 11-ма керованими авіабомбами (КАБ).

Внаслідок атак зруйновано п'ятиповерхівку. Відомо про одного загиблого чоловіка. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Пошуково-рятувальна операція триває понад 5 годин.

Впродовж доби ворог завдав 361 удар по Запорізькій області. Під прицілом опинилося 11 населених пунктів: 

  • Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по Степногірську.
  • 221 БпЛА різної модифікації атакував Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
  • 10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.
  • 119 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.