Ворог масовано атакував Степногірськ на Запоріжжі: зруйновано пʼятиповерхівку, є загиблий
Одна людина загинула внаслідок атаки по Васильківському району Запорізької області. Ворог запустив по Степногірську аж 11 КАБів.
Внаслідок удару зруйновано п'ятиповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про атаку по Степногірську
Окупанти впродовж доби вдарили по Степногірську у Васильківському районі Запорізької області 11-ма керованими авіабомбами (КАБ).
Внаслідок атак зруйновано п'ятиповерхівку. Відомо про одного загиблого чоловіка. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів.
Пошуково-рятувальна операція триває понад 5 годин.
Впродовж доби ворог завдав 361 удар по Запорізькій області. Під прицілом опинилося 11 населених пунктів:
- Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по Степногірську.
- 221 БпЛА різної модифікації атакував Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.
- 119 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.