Росіяни обстріляли Степногірськ в Запорізькій області з "Градів": загинув чоловік

3 січня російські війська вдарили з "Градів" по Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув пенсіонер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни атакували Степногірськ

Окупанти обстріляли селище Степногірськ, що у Васильківському районі Запорізької області, з реактивної системи залпового вогню "Град".

Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки. На місці прильоту виникла пожежа.

Відомо, що постраждала пара пенсіонерів. Чоловік загинув, а дружину з пораненнями ушпиталили до лікарні.

Це вже вдруге за останній час вороги обстрілюють Степногірськ. У четвер, 2 січня, росіяни скинули на селище 11 керованих авіаційних бомб.

Селище Степногірськ на карті

Обстріли Запорізької області: останні новини

Російські окупанти за добу завдали по 13 населених пунктах області 302 удари.

Вороги вдарили з авіації по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці.

Область атакували 202 БпЛА різної модифікації. Дрони летіли на Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

6 обстрілів із РСЗВ росіяни завдали по території Новодарівки, Щербаків і Білогір'я.

89 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Загалом від жителів надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків і об'єктів інфраструктури.