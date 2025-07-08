Якщо є вільний час, я їду і роблю собі манікюр, – "Анаконда" про стереотипи щодо армійців
- Військова Дар'я, відома як "Анаконда", розповіла про стереотипи щодо зовнішнього вигляду військових.
- Вона підкреслює, що охайність – це особиста потреба, а не розкіш, і робить манікюр, коли є час і можливість.
У суспільстві існує стереотип, що військові нібито мають бути завжди у багнюці. Чиста форма, охайний вигляд чи манікюр іноді викликають хвилю критики.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла військова Дар'я, відома під позивним "Анаконда".
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Про доглянутість на службі
У соцмережах можна зустріти коментарі, мовляв, якщо військовий має охайний вигляд, значить, він "барбершопний воїн". Зовнішній вигляд у чистій формі, із зачіскою чи навіть манікюром дратує частину такої авдиторії.
Проте військова наголошує, що охайність – це не розкіш, а особиста потреба.
Коли ти їдеш на зйомку, інтерв'ю давати чи ще щось – ти ж не поїдеш у болоті чи брудний,
– розповіла військова.
"Анаконда" додає, що робить манікюр, коли є час і можливість, бо їй так комфортно.
Щодо стереотипів про дівчат в армії, то Дар'я порадила не боятися служби, адже є багато різноманітної роботи.
Є дівчата в штабі, діловоди, є кухарі, багато різних посад. Головне – знайти те, де будеш найбільш корисною,
– додала вона.
До слова, військова переконана, що попри надії на швидке завершення війни, Україні, ймовірно, доведеться ще кілька років протистояти Росії.