Німеччина відреагувала на інформацію про стеження США й Данії за Меркель

Раніше з'явилася інформація, що данські спецслужби начебто допомагали секретній службі США прослуховувати переговори Ангели Меркель та інших чиновників. Німецький уряд заявив, що не знав про шпигунство, однак перевірить цю інформацію.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив, що німецька сторона "контактує з усіма відповідними національними та міжнародними органами, щоб перевірити інформацію".
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Реакція Німеччини про нібито стеження США й Данії за Меркель
Водночас "Вільна демократична партія" Німеччини закликала вжити термінових заходів. Зокрема, ситуацію прокоментував член Бундестагу, представник партії Бенджамін Штрассер.
Такій поведінці не повинно бути місця серед західних партнерів і особливо серед країн-членів ЄС,
– зазначив Штрассер.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що спецслужби Данії нібито допомагали американському Агентству національної безпеки прослуховувати переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.
Скандал з прослуховування Меркель: що відомо
- Він спалахнув ще у 2013 році. Тоді канцлерка Німеччини вимагала пояснень від 44-го президента США Барака Обами.
- Згодом Німеччина й США навіть домовилися не шпигувати один за одним.
- Тепер стало відомо, що данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів.