Стеження за Bihus․Info: працівників СБУ відправили воювати на Донеччину та Луганщину
Джерело:Bihus.Info
Bihus.Info отримали відповідь на запит від СБУ щодо долі причетних до стеження за редакцією. У спецслужбі зазначили, що їх відправили в зону бойових дій.
Тепер замість стеження за журналістами вони виконують оперативно-бойові завдання на Сході нашої країни. Також СБУ призначила виконувача обов'язків голови ДЗНД після звільнення Романа Семенченка.
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Винні – на фронті
Журналісти Bihus.Info поцікавилися в Служби безпеки України, чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники ДЗНД СБУ, які були причетні до стеження за редакцією. Зокрема, редакцію цікавила доля Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка та Тараса Садовника.
У відповіді на запит спецслужба розповіла, що вищезазначених працівників СБУ перемістили у зону бойових дій. Зокрема, тепер вони виконують оперативно-бойові завдання на території Луганської та Донецької областей.
Також СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. Також триває робота з переформатування структури.
Нові деталі розслідування справи про стеження за Bihus.Info / Bihus.Info
Деталі інциденту
- Журналісти Bihus.Іnfo 5 лютого опублікували відеорозслідування, у якому розповіли, як за ними здійснював приховане спостереження Департамент захисту національної державності СБУ. Мовиться про передноворічний корпоратив, відео з якого з'явилося у мережі раніше.
- У відповідь на це голова СБУ Василь Малюк повідомив, що розслідування вже спричинило низку кадрових рішень – зокрема, звільнення керівника ДЗНД. Окрім цього, Малюка викликали в Раду для доповіді, а також він повідомив про ситуацію послам G7.
- Згодом журналісти редакції повідомили додаткові деталі справи. Вони зазначили, що причетних до стеження – Романа Семенченка та Ігоря Кравченка, хотіли подати на нагородження орденом Данила Галицького. Водночас в СБУ наголосили на відсутності нагород у зазначених осіб.