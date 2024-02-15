Стеження за Bihus․Info: працівників СБУ відправили воювати на Донеччину та Луганщину

Bihus.Info отримали відповідь на запит від СБУ щодо долі причетних до стеження за редакцією. У спецслужбі зазначили, що їх відправили в зону бойових дій.

Тепер замість стеження за журналістами вони виконують оперативно-бойові завдання на Сході нашої країни. Також СБУ призначила виконувача обов'язків голови ДЗНД після звільнення Романа Семенченка.

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Винні – на фронті

Журналісти Bihus.Info поцікавилися в Служби безпеки України, чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники ДЗНД СБУ, які були причетні до стеження за редакцією. Зокрема, редакцію цікавила доля Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка та Тараса Садовника.

У відповіді на запит спецслужба розповіла, що вищезазначених працівників СБУ перемістили у зону бойових дій. Зокрема, тепер вони виконують оперативно-бойові завдання на території Луганської та Донецької областей.

Також СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. Також триває робота з переформатування структури.

Нові деталі розслідування справи про стеження за Bihus.Info / Bihus.Info

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