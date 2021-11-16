Стежитимемо за кожним наступним кроком, – експертка про призупинення сертифікації ПП-2
Джерело:24 канал
У Німеччині тимчасово зупинили процес сертифікації "Північного потоку-2". Однак українська сторона уважно стежитиме за ситуацією довкола російського газопроводу.
Про це розповіла директорка зі взаємодії з міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова в ефірі 24 каналу. За її словами, юридична форма "Північного потоку-2" не є такою, яка відповідає вимогам європейського законодавства.
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"Ми не допустимо й уважно стежитимемо за кожним наступним кроком, аби не сталося так, що будуть створюватися або якісь фіктивні компанії, або ті, які частково задовольняють вимоги", – зазначила експертка.
Як розповіла Бєлькова, "Північний потік-2" повинен без жодних виключень відповідати вимогам Третього енергопакету ЄС.
Це означає, що всі компанії отримають рівні можливості для доступу до використання цієї газової інфраструктури, а "Газпром" не матиме домінуючого впливу на рішення щодо всього маршруту.
Україна завжди була послідовна у своїй позиції. Ми постійно виступаємо проти того, щоб "Північний потік-2" працював, бо він несе реальні загрози для усієї енергобезпеки Європи.
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Бєлькова прокоментувала призупинення сертифікації ПП-2: дивіться відео
Що цьому передувало
- У Німеччині 16 листопада призупинили процес сертифікації "Північного потоку-2". Газопровід може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
- У регуляторі пояснили, що процедуру сертифікації буде припинено, поки основні активи та людські ресурси не передадуть дочірній компанії.
- Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у цій ситуації "Газпром" вдається до юридичних трюків".