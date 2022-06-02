Стікають кров'ю та вмирають у муках: мобілізованих з окупованого Донбасу кинули на смерть

Російські окупанти продовжують незаконну мобілізацію на окупованих територіях Донбасу. Місцевих, як "гарматне м'ясо", кидають у найгарячіші точки й залишають на смерть.

Мобілізованих з окупованої Донеччини та Луганщини навіть не намагаються врятувати. Вони для російської армії "не у пріоритеті". Поранених просто залишають стікати кров'ю без їжі та ліків, повідомляє 24 канал.

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Жителів окупованого Донбасу закинули, зокрема, під Комишуваху (поблизу Попасної на Луганщині). Станом на 2 червня вже відомо про колосальну кількість загиблих.

Поранених з окупованого Донбасу залишають чекати смерті

З-під Комишувахи поранених вивозять вантажівками до Стаханова. Зокрема, лише упродовж дня 31 травня привезли 100 людей. Вже 1 червня – ще 150.

Поранених залишають у лікарні. Однак про жодну медичну допомогу не мовиться. Немає навіть найпростіших знеболювальних, які могли б полегшити агонію.

Операцій пораненим не роблять. Рани не очищують та не зашивають. Стікаючи кров'ю, люди вмирають у муках.

Тим часом росіян – намагаються врятувати

Водночас таке нелюдське ставлення саме до мобілізованих з окупованої Донеччини та Луганщини. Становище поранених росіян таки намагаються покращити.

Для операцій розхідників нема, бо не в пріоритеті місцеві. Лікарі намагаються рятувати лише росіян,

– мовиться у повідомленні.

Поранені просять рідних про допомогу

Росіянам настільки байдуже на мобілізованих з Донбасу, що вони навіть не дають їм змоги зв'язатися з рідними.

Тим часом залишені напризволяще постраждалі сподіваються, що хоча б їхні сім'ї прийдуть на порятунок. Зокрема, дружин просять приїхати до Стаханова та допомогти вижити. Або у випадках, коли допомагати вже надто пізно, привезти ліки, які допоможуть полегшити передсмертні муки.

На окупованих територіях Донбасу назрівають бунти

Російські загарбники зазнали в Україні величезних втрат. Станом на 2 червня Генштаб ЗСУ повідомив про щонайменше 30 850 ліквідованих загарбників.

Намагаючись поповнити запаси "гарматного м'яса", росіяни зганяють у свої лави жителів окупованих територій Луганщини та Донеччини. Однак нікому з місцевих не хочеться помирати, тому назрівають бунти.

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