Стільки наших полягло, що і не рахую, – окупант відмовляє друга йти "м'ясом" на війну в Україну

У російській армії спостерігається низький бойовий дух через великі втрати у війні з Україною. Російські військові, яких кинули в Україну, відмовляють своїх друзів іти на війну.

Окупанти визнають, що це не їх війна

СБУ перехопила приватну переписку загарбника з Дагестану. Прочитавши повідомлення, можна зробити висновок, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти воювати.

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У розмові зі своїм другом російський військовий відмовляє того від участі у війні. Як аргумент він наводить величезні втрати Росії, зокрема і серед кадирівців.

Наших стільки тут багато полягло, вже з рахунку збився. Кадирівців теж кладуть. Цивільних скільки вбито у цій війні,

– пише він своєму знайомому.

Російський військовий розуміє, що режим Путіна використовує їх у війні. "Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", – написав окупант.

Він також зізнався, що хотів би поїхати додому, але боїться, що потрапить у тюрму за дезертирство. Окрім того, російський ворог заявив, що це не їх війна.

"Це не наша війна! Хай русаки, як їм треба, самі воюють! Сиди собі спокійно", – написав військовий з Росії своєму другу.

Листування росіян / Фото СБУ

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